COVID-19 в Донецке: Как работает «красная зона» в больнице Калинина (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке 6 отделений клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО, больница им. Калинина) перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19.

Коронавирусные базы здесь есть в отделениях: интенсивной терапии, хирургическом, торакальном, пульмонологическом, отоларингологическом. Всего – 130 коек. Так как в ДоКТМО продолжается прием иных пациентов, то для лечения больных с коронавирусом перекрыли часть здания.

Интернет-ресурсы «ДНР» показали, как сейчас с коронавирусными больными работает хирургическое отделение.

Отделение поделено на «красную» и «чистую» зоны. В первой находятся пациенты с COVID-19, во второй зараженных нет.

Каждые сутки на работу заступают два врача, их рабочий день начинается в 8 утра и продолжается до 8 утра следующего дня, после чего их сменяют коллеги. Вместе с врачами дежурят 4 медсестры.

«Врачи в эти сутки каждые 4 часа сменяют друг друга в "красной зоне", сменившийся врач переходит дежурить на это время в "чистую зону". Находясь в "красной зоне", доктор осматривает больных, корректирует лечение, подачу кислорода, принимает новых пациентов и пр. А его коллега в это время заполняет документацию, отслеживает анализы. Врачам в эти сутки почти нет возможности отдохнуть, они все время в работе» – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДоКТМО Денис Ступаченко.

Чтобы попасть в «красную зону», врач надевает на себя защитный комбинезон с капюшоном, поверх него медхалат, бахилы, две пары перчаток, респиратор, очки и защитный экран для лица. Запястья заклеиваются скотчем. Тяжело дышать уже спустя полчаса, а в комбинезоне невозможно себя чувствовать комфортно, жарко становится сразу.

В хирургии порядка 25 койко-мест. Почти все они заняты. Здесь находятся больные, которые нуждаются в кислородной поддержке, но без привлечения оборудования для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В ДоКТМО есть и тяжелобольные COVID-19, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Для них заготовлено 15 койко-мест.

Методы лечения стандартны для всех больных. В начальной стадии заболевания пациентам могут назначаться противовирусные препараты – коронавир или арбидол. Далее проводится процедура разжижения крови для противодействия тромбообразованию, назначаются гормональные препараты, витамины, подается кислород, в некоторых случаях прописываются антибиотики. На лечение одного пациента уходит до трех недель.

Однако на смену выздоровевшим сразу приходят новые пациенты, поэтому здесь почти не бывает свободных мест. Большинству больных больше 60 лет, но бывают и моложе 40 лет.

После 4-часового дежурства в «красной зоне» врач покидает ее через особый шлюз, где снимает с себя защитную одежду и кладет ее в емкость с дезинфицирующим средством. Затем обрабатывает руки и лицо, только потом может заступить на дежурство в «чистой зоне». Здесь допускается непродолжительный отдых, можно поесть, выпить чай, позвонить родным. Затем врач направляется на лечение «чистых» пациентов.

В «ДНР» на данный момент развернуто около 40 коронавирусных госпитальных баз, где работают порядка 3000 медиков.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 13 ноября в Украине COVID-19 заболели 512 652 человека (233 849 пациентов выздоровели, 9 317 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 16 026 случаев (выздоровел – 5 681 пациент, летальных случаев – 226), Луганской области – 4 940 случаев (выздоровели – 2 557 пациентов, летальных случаев – 121).

В «ДНР» – 8 568 случаев коронавируса (выздоровели – 4 115 человек, летальных случаев – 769). В «ЛНР» сообщают о 121 летальном случае.