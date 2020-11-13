Бесплатно: Как в Мариуполе выхаживают новорожденных весом от 500 граммов (Фото)

В перинатальном центре Мариуполя выхаживают малышей, родившихся весом менее нормы, даже от 500 граммов. Всех детей с малой массой тела называют «ранними птичками», а в календаре для них есть специальная дата: 17 ноября – День преждевременно родившегося ребенка, передает «Свои.city».

Богданчик появился на свет в августе весом 950 граммов – на 30-й неделе беременности его мамы. 12 октября малыш наконец познакомился со своей семьей. Мальчика выписали из центра весом 2540 граммов.

«Почти 2 месяца Богдан находился на лечении в отделении интенсивной терапии новорожденных, где учился самостоятельно дышать и питаться. Мальчик находился в кювете, условия которого максимально приближены к внутриутробных. Там он получал парентеральное питание, был на искусственной вентиляции легких», – рассказывает заместитель медицинского директора по неонатальной помощи КНП «Перинатальный центр г. Мариуполь» Лариса Мулько.

Богданчик прощается с врачами при выписке

Долгое время в этом отделении провел маленький Платон. Мальчик родился на 30-й неделе беременности весом 1490 граммов. После длительной подготовки к самостоятельной жизни, он покинул центр с весом 2805 граммов

Старшая медсестра провожает Платона с мамой домой

Бывший роддом №1 стал перинатальным центром 7 лет назад. Старт преобразованию и изменениям совпал с трагическими событиями на Донбассе. К началу военных действий роддом был центром второго уровня. Тогда пациенток со сложными диагнозами и неопределенными прогнозам отправляли на лечение и обследование в Донецк.

С 2014 года перинатальный центр Мариуполя стал главным женским медицинским учреждением Донецкой области, где работают специалисты в области акушерства, гинекологии и неонатологии (это раздел медицины, изучающий младенцев и новорожденных, их рост и развитие, заболевания и патологические состояния).

«В среднем мы выхаживаем до 20% детей с критически низкой массой тела. Это неплохой показатель, учитывая международные данные. Многое зависит от срока, на котором родился ребенок. Чем меньше срок, тем риски дальнейшей инвалидизации или осложнения будут выше», –говорит директор перинатального центра Константин Комлев.

В центре оказывается помощь беременным женщинам, роженицам средней и высокой степени акушерского риска и детям, рожденным раньше срока (начиная с 22 недели беременности и весом от 500 граммов).

«Обслуживают молодых мам и их новорожденных детишек у нас бесплатно. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выделяет на оказание помощи новорожденным в зависимости от их веса и состояния здоровья от 23 до 92 тыс. грн за один пролеченный случай», – добавляет Комлев.

Учреждение полностью оснащено необходимым современным оборудованием, обеспечено медикаментами и пр.

Применение специальных кресел «Кенгуру» способствует лучшему процессу выхаживания недоношенных детей. Ребенок слышит сердцебиение и голос родного человека, улавливает запахи, чувствует легкие поглаживания. «Метод кенгуру» является своеобразным продолжением периода вынашивания и способствует снижению заболеваемости и смертности недоношенных детей в первые месяцы жизни.

Единственное противопоказание этого метода – нестабильное состояние ребенка. В начале периода выхаживания мама находится с малышом по 40-65 минут, затем – по несколько часов: все зависит от состояния ребенка.

Детей, которых удалось спасти, и когда они начали набирать вес, переводят в отделении второго этапа выхаживания новорожденных, которое было открыто в прошлом году. Здесь малыши уже могут быть вместе с мамами, а иногда и папами.

В отделении реанимации новорожденных помнят каждого недоношенного малыша. Крошечных пациентов здесь знают по имени, поскольку к набору необходимого веса некоторые дети в больнице находятся в течение нескольких месяцев. Медики переживают за каждого. В этом отделении работают по принципу – сделай так, как ты хотел бы, чтобы сделали для твоего ребенка.

У медицинского поста оформлен стенд с фотографиями детей, которые успешно отправились в большую жизнь. Старшей девочке, к слову, в этом году исполнилось уже 6 лет.

Статистика показывает, что рождаемость маловесных недоношенных детишек составляет 11-12%. Однако в сентябре этот показатель приблизился к почти 20%. Кроме проблемы с весом, очень часто ранние дети отстают в развитии. Врачи бьют тревогу: каждый год этот процент растет. С чем это связано, точно сказать невозможно. Это и экология, и социальный фактор, и здоровье будущих родителей, и образ жизни.