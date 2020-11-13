При карантине «выходного дня»: Как в воскресенье пройдет второй тур выборов в Краматорске и Славянске

15 ноября в Краматорске, 22 ноября в Славянске состоится второй тур выборов городского головы. Выборы пройдут в воскресенье, при этом правительство ввело карантин «выходного дня». Однако новые карантинные ограничения не распространяются на организацию и проведение выборов.

«Люди не ограничены в возможности реализации своего конституционного права. То есть, они должны четко осознавать: даже во внедрении карантина "выходного дня", обеспечения голосования будет происходить в соответствии с положениями избирательного кодекса, но с определенными ограничениями, которые существуют на сегодняшний день», – прокомментировал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивой.

Правила безопасности на избирательном участке ничем не будут отличаться от тех, что были внедрены во время первого тура 25 октября. А именно:

при входе на участок удут измерять температуру;

при входе и в самом помещении для голосования будет нанесена разметка, которая укажет на соблюдение дистанции;

все участники избирательного процесса должны быть в масках;

будут установлены дезинфицирующие средства для рук;

будут отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.

В ЦИК отмечают, что они провели работу над ошибками, учли все недостатки и неточности, которые были обнаружены в первом туре и провели разъяснительную работу с членами участковых избирательных комиссий. В ЦИК подготовили еще больше методичек по безопасности и информационных плакатов, которые будут размещены на участках.

«Это те материалы, которые дают вспомогательную информацию по правильной организации помещения для голосования. Кроме того, будут напечатаны и дополнительно распространены информационные плакаты именно для избирателей по разъяснению противоэпидемиологических мероприятий во время голосования, которые будут размещены на каждом избирательном участке», – рассказал Постивой.

При этом в ЦИК не исключают того, что явка 15 и 22 ноября может быть ниже, чем была 25 октября. В частности, и из-за карантина «выходного дня». «В отдельных громадах уже состоялись повторные голосования 8 ноября, и по динамике мы видим, что количество избирателей уменьшается», – отметил Постивой.

Напомним, что 25 октября на местных выборах в Донецкой области из более чем 1,1 миллиона избирателей свое право голоса использовали чуть меньше 32% избирателей.

Общественники также призывают избирателей соблюдать правила безопасности и прийти на второй тур местных выборов. «Визит на избирательный участок не является более опасным, чем проезд в общественном транспорте или поход в магазин. На самом деле наоборот, и ЦИК, и территориальные, и участковые избирательные комиссии прилагают все усилия для того, чтобы была соблюдена дистанция, чтобы были продезинфицированы поверхности. То есть, выборы будут безопасны. Еще раз призываю надеть маску так, чтобы закрыть рот и нос, взять свою личную ручку, соблюдать дистанцию, дезинфицировать свои руки перед входом и на выходе из избирательного участка и при этом отдать свой голос за наше с вами будущее. Ведь сейчас каждый голос имеет вес, и именно от нас с вами зависит то, как мы будем жить ближайшие 5 лет», – говорит Татьяна Дурнева, директор Общественного холдинга «Группа влияния» («Группа впливу»).