С поражением легких на 90%: Житель Сватово рассказал, как переболел COVID-19 (Видео)

Житель Сватово (Луганская обл.) Владимир Озеров переболел коронавирусом. Он прошел госпитальное лечение, но спустя 2 месяца после выписки считает, что еще не полностью оправился от болезни.

«Чувствую себя лучше, чем когда меня выписали из больницы. Но не ощущаю себя на 100% реабилитированным», – говорит мужчина.

Владимиру 49 лет, он предприниматель. В августе полетел на недельный отдых в Египет. Где точно заразился, Озеров сказать не может – он мог уже быть инфицированным в Сватово, или заразиться в аэропорте, в самолете. Первые симптомы, похожие на простуду, проявились во время путешествия.

Домой Озеров вернулся уже с температурой выше 38 градусов. «Тест был положительный. И в этот же день, 25 августа, меня спецтранспортом направили в больницу Рубежного. К этому моменту у меня уже упала сатурация до 85%. Уже второй день (еще со Сватово) я находился на кислородном концентраторе», – вспоминает пациент.

Он отмечает, что при транспортировке в Рубежное особо не переживал. «Я был уверен на 100%, что выздоровею. А сам процесс госпитализации был нормальным. Привезли в больницу, положили в бокс», – продолжает Озеров.

Температуру удалось сбить за сутки. Но вирус дал осложнения – двусторонняя пневмония с поражением 90% легких. Из-за этого мужчина находился в реанимации Рубежанской городской больницы 3 недели, на кислородной поддержке. Подтверждает, что лечение было бесплатным.

«Персонал очень внимательный. Они понимают, что это тяжелая болезнь, что пациенту нужна поддержка. Они мне постоянно говорили: Володя, вставай, вставай, надо кушать», – описывает сватовчанин.

Из больницы его выписали 17 сентября.

«Основная задача – защищайтесь. Уменьшайте риск заразиться. Если рекомендованы маски – носите маски. Рекомендовано дезинфицировать руки – обрабатывайте. Хуже вам от этого не будет. Но, как говорится, береженного Бог бережет», – заключил Владимир Озеров

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»