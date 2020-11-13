«План действий» Кравчука: У омбудсмена рассказали о возможности выборов на Донбассе до 31 марта

Невозможно спрогнозировать, удастся ли к 31 марта 2021 года вывести войска и технику с Донбасса и провести выборы, которые предусмотрены «Планом действий по Донбассу» главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Об этом сказал представитель Омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский, передает «УНН».

«Это непрогнозируемо. Потому что, ну вот если сейчас сравнивать ситуацию с Карабахом – они там сколько лет ждали, уже половину территорий отвоевали. Я не знаю, как будет оккупант себя вести. Если оккупант согласится на все шаги, то, наверное, и можно что-то там реализовать. Если оккупант займет такую позицию, когда даже КПВВ не открывают, – то о какой реинтеграции мы будем говорить?», – сказал Павел Лисянский, отвечая на вопрос, реально ли по плану Леонида Кравчука до 31 марта 2021 года вывести войска и провести выборы на Донбассе.

Он отметил, что работает на Донбассе и занимается практическими вещами – каждый день внедряет реинтеграцию. «Именно потому, что помогаем людям с временно оккупированных территорий, защищая их права, выигрывая суды и т.д. И поэтому мы внедряем реинтеграцию немного по-другому. Но если высшее руководство страны примет, скажет: "Вот такая будет система реинтеграции", то я, как работающий в государственном секторе, буду выполнять эти задачи и буду работать. Поэтому если мой руководитель Людмила Денисова скажет, что вот такая стратегия, мы вот так работаем и нужно ехать на временно оккупированную территорию, ну, когда там будет договоренность для того, чтобы это внедрять, – я соберусь и поеду», – добавил Лисянский.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).

По результатам обоих предложений ОБСЕ должна выписать сводную «дорожную карту». На заседании ТКГ 10 ноября украинский план действий был принят за основу.