Лариса и Дима: В управлении полиции Донетчины живут активные улитки (Видео)

В Главном управлении Нацполиции Донетчины (г. Мариуполь) в 10-литровом аквариуме живут две улитки – Лариса и Дмитрий. Им по 4 года, передает «Суспільне Донбасс»

«У Дмитрия больший панцирь и он активен», – рассказывает заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области Александр Полосухин.

Полицейские кормят улиток овощами и фруктами. Говорят, что их подопечные любят влагу. Ежегодно у Ларисы и Дмитрия рождаются дети.

«Однажды поехал в отпуск, когда вернулся – их стало гораздо больше, прибавилось еще 37 штук. В течение года работники себе брали домой», – поделился Полосухин.