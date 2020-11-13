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В «ЛНР» нашли тысячи украинских заготовок для шпаг и рапир

13.11.20 18:49

В «ЛНР» в Славяносербском районе обнаружили 4 тысячи заготовок для шпаг и рапир общей стоимостью 1 млн руб. (408 тыс. грн по местному курсу валют). Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «таможенного комитета ЛНР».

В «республике» утверждают, что заготовки были незаконно ввезены с подконтрольной Украине территории.

Так, 11 ноября на ведущей к селу Желтое дороге был обнаружен автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 56-летний житель Луганска.

«В ходе осмотра транспортного средства выявлено 18 свертков с металлическими заготовками, предназначенными для изготовления клинкового оружия (шпага и рапира). Рядом с данным транспортным средством находилось еще 20 свертков с аналогичными изделиями, загрузкой которых в автомобиль занимался житель города Луганска 1983 года рождения», – говорится в сообщении.

Всего насчитали около 4 тысяч заготовок из высокопрочной стали на сумму 1 млн руб.

Мужчинам в «ЛНР» инкриминируют уклонение от уплаты «таможенных платежей».

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