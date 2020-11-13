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Мы были и остаемся двумя родственными народами, – Песков об Украине

13.11.20 19:07

Россия по-прежнему считает украинцев родственным народом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью российскому телеканалу.

«Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся тоже двумя родственными народами», – сказал Песков.

При этом он заметил, что сейчас народы двух стран не являются братскими. В этом Песков обвинил руководство Украины. Но он считает, что нынешний «антироссийский иммунитет» в Украине не долгосрочный.

«Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет, нет. Он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро», – добавил Песков.

По его мнению, итоги последних украинских выборов показали, что «антитела не такие сильные уже».

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