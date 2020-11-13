В Славянске пенсионер создал минизоопарк (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) на частном дворе пенсионер Юрий Гайдар устроил минизоопарк. На 20 сотках земли живут 30 животных и птиц, которых мужчина собирал в течение 3-х лет, передает «Суспільне Донбасс».

Пенсионер отмечает, что начал разводить животных, чтобы привить детям любовь к ним.

«Минизоопарк, как таковой, появился неделю назад. А вообще, я этих животных держал для внуков. У меня пятеро внуков», – говорит Гайдар.

Всех животных покупал за собственные средства.

Первой жительницей этого зоопарка 3 года назад стала 14-летняя кобыла Венера буденновской породы. «У меня травма спины, поэтому купил Венеру, чтобы держать себя в форме. И благодаря ей я не обращаюсь к врачам», – поясняет славянец.

Пони Оскар и Бони сюда попали в прошлом году из цирка Днепра.

Сейчас в зоопарке живут 30 животных и птиц – кролики, козы, поросята и пр. Среди них есть редкие породы: например, ослы Изабелла и Орлик – каталонской породы. «Изабелла и Орлик – мама с сыночком. Они у меня любимцы. Эти ослики каталонской породы, она занесена в Красную книгу. Есть еще козлик редкой нубийской породы. Думаю, его обучим – он и деток будет катать, и санки тащить. Потому что он весом может быть до 100 кг», – говорит основатель зоопарка.

Каждое животное можно погладить, покормить и сфотографироваться.

За животными Юрий ухаживает сам. Говорит, чтобы всех накормить, уходит час времени. Строит вольеры и загоны, облагораживает территорию двора также самостоятельно. Пополнять зоопарк планирует и в дальнейшем.