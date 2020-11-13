Наживались на пенсионерах из «Л-ДНР»: Суд снял арест с денег организатора схемы в ПФУ Бахмута

Артемовский городской суд (г. Бахмут) снял арест с денег предполагаемого организатора взяточнической схемы в Бахмутско-Лиманском отделе Пенсионного фонда Украины. Эти деньги изъяли следователи во время обысков машины мужчины. Арест просил снять адвокат подозреваемого. Об этом говорится в решении Артемовского горрайонного суда Донецкой области, передает «Вільне радіо».

В сентябре 2018 года в Бахмутско-Лиманском отделе ПФУ правоохранители провели обыски. Они расследуют преступную схему, по которой, по данным следователей, работники фонда получали взятки по несколько десятков тысяч гривен в день. В прокуратуре утверждают, что с начала 2018 года из-за подозреваемых пострадали несколько сотен пенсионеров.

По данным правоохранителей, организатор схемы – официально безработный уроженец Енакиево Александр Шарпарь. Он предложил работникам управления ПФУ воспользоваться служебным положением и заработать на пенсионерах из «Л-ДНР». Схема выглядела примерно так:

Лариса Трапизон, посредник, находила пенсионеров в «Л-ДНР», предлагала им оформить украинскую пенсию (или возобновить выплаты) быстро и без очередей. За такое оформление просила 5500 – 10500 грн;

Трапизон передавала часть денег Александру Шарпарю;

Шарпарь в свою очередь распределял их между сотрудниками ПФУ Татьяной Лещенко и Натальей Котляр, а также работниками Управления соцзащиты населения и «Ощадбанка». Последних двух фигурантов правоохранители так и не обнаружили.

Госслужащие оформляли выплаты.

За два дня слежки правоохранители зафиксировали, что фигуранты незаконно получили 33 тыс. грн. Когда в 2018 году следователи провели обыски в ПФУ, они изъяли более 50 тыс. грн и более 10 тыс. долл. США.

Следователи также нашли и предполагаемого организатора, и также провели обыски. Правоохранители изъяли у него тетрадь с черновыми записями, документы о назначении социальной помощи пенсионерам, оригиналы заявлений, копии паспортов и ИНН пенсионеров, мобильные телефоны, и 16 836 грн. Все это следователи отнесли к вещественным доказательствам.

Несколько раз адвокат фигурантов просил суд снять арест с имущества, которое изъяли правоохранители, однако суд отказывал. Но в октябре этого года суд рассмотрел еще одно ходатайство адвоката об отмене ареста из денег, которые изъяли во время обысков у Александра Шарпаря. Адвокат отмечал, что то, что их арестовали, не означает, что это вещественное доказательство. Их Шарпарь якобы получил как пенсию, и это его личные сбережения.

Прокуратура была против, чтобы суд снимал арест. Но судья решила все же вернуть 16 836 грн, которые нашли у Шарпаря при обысках в 2018 году.

Отметим, что уголовное дело по факту возможной схемы взяточничества в Бахмутско-Лиманском отделе ПФУ правоохранители открыли еще в 2016 году. А задержание и обыски они проводили в 2018 году. Следователи уже закончили досудебное расследование, назначили всем фигурантам статус «обвиняемый» и направили дело в суд.

Но в суде долго не могли начать подготовительное заседание. На первое запланированное слушание 22 мая 2019 года пришли не все фигуранты. В следующий раз судья, которая должна рассматривать дело, вышла на пенсию. В следующие два раза адвокаты фигурантов не нашли свободного времени. После этого заседания переносили из-за карантина.

Предпоследнее заседание было в июле этого года, но там суд отказал адвокату в снятии ареста. Перед этим заседание было аж в марте 2019 года.

Следующее заседание по этому делу в Артемовском районном суде запланировали на 24 ноября.