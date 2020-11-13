Фонд Рината Ахметова передал два аппарата ИВЛ прифронтовой больнице Луганщины

Инфекционное отделение Петропавловской больницы в Луганской области получило два современных аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Сегодня мы передаем вам современные аппараты ИВЛ. Это оборудование простое в использовании и в значительной мере исключает влияние человеческого фактора. Благодаря этим аппаратам медики смогут спасать жизни и после эпидемии коронавируса. Ранее Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали Петропавловской больнице экспресс-тесты для диагностики короновируса. Это наша социальная ответственность перед регионом, где работает ДТЭК Луганская ТЭС», – сказал представитель Борис Сафонов.

Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская отметила, что Фонд Рината Ахметова оказывает помощь с первых дней пандемии. «Эта больница находится на линии соприкосновения, многие пациенты приходят с неподконтрольной территории. Эти аппараты крайне важны», – отметила она.

На сегодняшний день медики Луганской области получили от Фонда Рината Ахметова более 15 аппаратов ИВЛ, 30 000 экспресс-тестов для определения коронавируса и 25 000 единиц средств индивидуальной защиты.

«Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Свыше 170 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда поступили в опорные государственные больницы в 12 регионах страны, как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.