Зоопарк в Мариуполе: У пары гамадрилов родился детеныш (Видео)

В зоопарке Мариуполя – пополнение. У пары гамадрилов родился детеныш. "Мальчику" около месяца, имя пока нет. Это второй ребенок у пары обезьян Ксении и Романа.

Ксении сейчас нужно усиленное питание, она получает его 3-4 раза в день. «С нашей стороны – это полноценное питание и внимание для мамы. Мама малыша еще кормит молочком. А вообще обезьяны своих детенышей кормят молоком больше года. Поэтому маму особо не трогаем, не нервируем», – отмечает сотрудница зоопарка Наталья Луценко.

На этот период Ксению с обезьянкой отселили от Романа. Так будут жить, пока малыш не подрастет.

«Вкусы у них как у людей – каши любят, супы, борщи, мясо, хлебушек с колбаской, яйца. И, конечно, фрукты, овощи. Это все каждый день. Орехи, сухофрукты различные, семечки. Даже зелень с удовольствием едят», – добавляет Луценко.

У этой пары приматов уже второй детеныш. В отдельном помещении живет их 2-летняя дочка Дуня.

Гамадрилы – это обезьяны из рода павианов. Самцы вырастают ростом более метра, самки – вдвое меньше.

«В целом эта парода сама по себе агрессивная. Агрессивные именно самцы. Самочки – хорошие. Если брать в природе, то у вожака стаи гарем – до 20 самок. У обычного самца – 4-5 самок. Причем, есть любимые и нелюбимые. Первым кушает "хозяин семьи", съедает все самое вкусное. Самка не имеет права притронутся. Самка же, которая родила малыша, становится у него в почете – кушает сразу после него», – поясняет сотрудница зоопарка.

Всего в мариупольском зоопарке 15 обезьян 5-ти пород. Среди них: макаки резус (бенгальские макаки), дебразы и зеленая обезьяна.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»