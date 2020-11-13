Остроумное явление: Юный ученый из Дружковки исследует интернет-мемы

Одиннадцатиклассник из Дружковки Даниил Беликов два года исследует интернет-мемы. Подходит к ним с научной точки зрения. Его работа по мемам заняла третье место во Всеукраинском этапе Малой академии наук. Соревновался Даниил в отделении «Языкознание», секция «Английский язык», передает «Вільне радіо».

Работа Даниила называется «Мем – движущая сила интернет-языка: мемы как новый вид паремиологичного единиц». Тему, говорит, выбирал просто – потому что это интересно и современно.

«Это очень актуально, все пользуются мемами. Хотели показать, что мемы – это не просто какие-то смешные картинки. Это может быть изображение, видео, выражение – это целое явление, остроумное и актуаленое. Молодежи они нравятся, потому что, как говорят, молодые люди уже родились "с телефоном в руках". Интернет-коммуникация очень важна», – рассказывает парень.

Он уверен, что мемы обогащают язык в широком смысле. «Появляется очень много новых слов, старые слова как-то объединяются или создаются новые сокращения. Появляются новые способы передать смысл – например картинкой или видео», – говорит Даниил.

«Мы также себе поставили задачу популяризировать украинский язык. В частности, в своей узкой среде. Если об этом просто говорить, подростки не всегда воспримут, а благодаря таким современным концептам это можно делать. Был и опрос среди одноклассников, и они сами придумывали мемы, это очень увлекло школьников. Они увидели, как интересно звучат какие-то вещи в украинском дискурсе, а не в российском, как проявляются культурные различия. Это касается и английских мемов. Например, у нас много мемов, связанных с украинским языком и его изучением. А в англоязычном сегменте очень распространенная тема расизма, которая у нас встречается редко», – добавляет научная руководительница школьника Виктория Михеева.

В своей работе Даниил проанализировал и охарактеризовал 80 мемов на украинском и английском языках. Оказалось, что эти словесные миниатюры можно сравнить с пословицами или поговорками.

«Мемы, как и пословицы, фольклорные – их обычно придумывает народ, а не конкретный автор. Мы также доказали, что мемы могут быть интертекстуальными – например, английский язык может использоваться в реалиях украинского общества», – рассказывает школьник.

А вот собственный любимый мем Даниил так и не выбрал, хотя нравятся в основном политические. Определиться трудно, ведь они быстро меняются, а новые появляются каждый день, объясняет парень.

Работать над исследованием парень начал еще в 9 классе. Помогали ему две научные руководительницы – Виктория Михеева и Ольга Житченко. Теоретической базы было немного, что-то брали из книг по лингвистике, какие-то статьи искали в сети. Оказалось, что мем как новое социальное явление изучено мало. Собственное исследование вылилось на 40 страницах.

Защищал школьник работу дистанционно. Сначала перед комиссией, затем – на обсуждении с участниками конкурса.

«Очень волновался на защите. Работу знал, но как себя не настраивал – колени тряслись. Когда начал говорить, уже собой немного овладел», – вспоминает Даниил.

«В этом году стали более жесткие требования к работам. Писали мотивационное письмо, была серьезная проверка на плагиат. В нашей секции было заявлено 25 работ, а в финале было 18. Другие по каким-то причинам отсеялись. Лишь два человека были из общеобразовательных школ, Даниил и еще один парень. Большинство же – из школ с углубленным изучением английского языка. Была большая конкуренция – работа, занявшая первое место, получила 97 баллов. У Даниила было 90 баллов. То есть ниже – уже не призовое место», – добавляет Виктория Михеева.

Даниил скоро заканчивает школу и планирует дальнейшее обучение. Ему больше по душе IT-технологии и связанные с этим специальности. Но не исключает, что полученные в ходе исследования знания пригодятся.

«Мемы очень связаны, в частности, с интернет-маркетингом. Многие компании используют их для своего продвижения и "омоложение бренда"», – добавляет Даниил.

И хотя себя в языкознании не видит, парень надеется, что его работа станет основой для дальнейших исследований.