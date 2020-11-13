Объявляют выходные – рабочими, а клубы – храмами: Города оригинально саботируют карантин «выходного дня»

Ряд украинских городов не будут выполнять решение правительства о введении карантина «выходного дня». Это, в частности, Одесса, Львов, Черкассы, Мукачево, Тернополь, Чернигов, Житомир, Ровно, а в Донецкой области – Краматорск и Славянск, передает «Громадське радіо»

Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городские власти не приняли решение о введении карантина «выходного дня» в городе, поскольку это решение не является эффективным.

Он считает, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию с коронавирусом и у него «нет морального права вводить дополнительные карантин».

Председатель Мукачевского городского совета Андрей Балога назвал карантин «выходного дня» «имитацией борьбы с коронавирусом». По его словам, положительного эффекта от такого ограничения будет мало.

А мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает карантин выходного дня неуместным для небольших городов и «большой ошибкой». «Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, если город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдаем другую ситуацию», – отметил Бондаренко.

По его словам, на выходных в Черкассах люди в основном отдыхают на свежем воздухе. Бондаренко добавил, что больший риск заражения существует в больших супермаркетах, а не в маленьких магазинах.

Городской голова Ровно Владимир Хомко заявил, что решение о новом карантине горсовет будет принимать лишь 16 ноября.

Ситуация в Донецкой области обостряется тем, что в Краматорске и Славянске идет предвыборная кампания, здесь 15 и 22 ноября соответственно пройдет второй тур выборов мэров.

Мэр Славянска Вадим Лях подчеркнул, что власти города не будет вводить ограничения. По его словам, такое решение нужно принимать на местах, ведь Кабмин, мол, не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов.

Мэр Краматорска Андрей Панков также считает, что постановление Камина не учитывает существенных различий между городами. «Такие решения должны приниматься исключительно на местах», – уверен он.

А во Львове на заседании исполнительного комитета горсовета сегодня, 13 ноября, вообще приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории города будут рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

По словам мэра Андрея Садового, это означает, что ввести карантин «выходного дня» в городе невозможно.

В Тернополе также не будут вводить дополнительные ограничения, несмотря на решение Кабмина о карантине «выходного дня». Более того, еще до решения городской власти оригинально обезопасить свой бизнес от такого карантина решил владелец ресторанов и хостела Тарас Ковальчук. Он заявил о создании религиозной организации «Братство Лысых» для того, чтобы его бизнес смог работать на выходных.

По словам Ковальчук, после решения правительства он искал юридический механизм, по которому бизнес сможет работать в новых условиях. Так, предпринимателю понравился опыт в Польше, когда фитнес-центр открыл религиозный кружок «Церковь здорового тела», чтобы продолжить работать в условиях усиленного карантина.

«Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто организовать религиозную организацию. Поэтому 12 ноября 10 единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждение устава», – сообщил Ковальчук в соцсети.

Он анонсировал, что на выходных хостел будет работать в формате монастыря, ресторан – как трапезная и клуб – как храм.

Для того, чтобы зарегистрировать религиозную организацию, нужно подать заявление и устав в органы местного самоуправления. Ковальчук документы на регистрацию подал, теперь ожидает результат. А по закону, время обработки документов – от 1 до 3 месяцев. На этот период он планировал объяснять правоохранителям работу бизнеса, ссылаясь на право на собрания по Конституции и протокол о создании организации.