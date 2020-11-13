В декабре: На КПВВ «Новотроцкое» откроют такой же хаб, как в Счастье

На КПВВ «Новотроицкое» к середине декабря возведут современный сервисный центр с предоставлением всех админуслуг, отделением «Ощадбанка», банкоматами, аптеками и пр. Он будет выстроен по аналогии с инфраструктурой КПВВ «Счастье». Но чтобы данные центры заработали полноценно, необходимо, чтобы «Л-ДНР» разблокировали передвижение через линию разграничения. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве напомнили, что 10 ноября должно было состояться синхронное открытие двух новых КПВВ в Луганской области – в Золотом и Счастье. Украинская сторона выполнила все обязательства. Зато «ЛНР» под надуманным предлогом отказалась открывать движение. Сейчас пропуск происходит только через КПВВ «Станица Луганская» (например, в течение 12 ноября в сторону «ЛНР» проследовало 336 человек, на свободную территорию Украины – 374 человека).

Так же на подконтрольной Украине части Донецкой области готовы пропускать людей все 4 КПВВ. При этом «ДНР» только дважды в неделю (по понедельникам и пятницам) в очень ограниченном режиме позволяет работу только одного – в неподконтрольной Еленовке, который находится на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». При этом в течение 12 ноября (четверг) в сторону «ДНР» последовало 14 человек, в направлении свободной Украины – 16 человек.

«Действия оккупационных администраций являются нелогичными. Более того, блокируя КПВВ, оккупационная "власть" лишает многие семьи единственного стабильного источника доходов – украинских пенсий и социальных выплат. Конечно, все выплаты во время карантина сохраняются и начисляются на карточки. Действие даже просроченных карточек "Ощадбанк" продолжил. Но уже сегодня люди могут получить свои деньги, однако оккупационные режимы делают все, чтобы этого не произошло. Мы видим по статистике банкоматов в районе Станицы Луганской, что для людей эти средства важны», – сказал вице-премьер-министр Украины, глава Минреинтеграции Алексей Резников.

10 ноября на КВПП «Счастье» открылся и современный сервисный хаб с Центром предоставления административных услуг (ЦПАУ) и многими другими сервисами. В частности, здесь работает отделение «Ощадбанка», которое готово обслуживать 2000 человек в день, а также банкоматы. Но «ЛНР» заблокировала людям доступ к пенсиям. «Мы обратили внимание на эту ситуацию наших международных партнеров и посредников с ОБСЕ. Надеемся, в ближайшее время движение в Счастье и Золотом начнется», – отметил Резников.

Украинская сторона работает над тем, чтобы снять блокировку и в Донецкой области. Ведь в середине декабря аналогичный многофункциональный сервисный хаб с ЦПАУ и отделением «Ощадбанка» откроется на КПВВ «Новотроицкое».

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и еще 2 новых начали работу. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны.