+12,5 тысяч заболевших за сутки: Коронавирус в Украине ускоряет темп

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за последние сутки госпитализированы – 1 525 человек, летальных случаев – 191, выздоровели – 4 962 человека.

Проведено тестирований за сутки – 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48 054, методом ИФА – 30 125).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях», – уточнил Степанов.

Всего с начала пандемии по данным на 14 ноября в Украине зарегистрированы 525 176 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

238 811 пациентов – выздоровели;

9 508 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 876 966.