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В «ДНР» за сутки умерли 22 человека с подтвержденным COVID-19

14.11.20 09:55
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки умерли 22 пациента с COVID-19, выявлены 186 новых случаев заболевания. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 13 ноября проведено 526 исследований, из них выявлено 186 случаев заболевания (35,4%) и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

Также за сутки зарегистрированы 22 летальных случая – мужчины в возрасте от 55 до 90 лет и женщины в возрасте от 55 до 84 лет. При этом выздоровели 56 человек.

Всего по состоянию на 14 ноября в «ДНР» зарегистрированы и подтверждены 8 788 случаев инфекции COVID-19, из них:

  • выздоровели – 4 171 человек,
  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 826 пациентов;
  • умерли – 791.

Кроме того, за сутки выявлены 118 случаев пневмоний (это на 15 случаев больше, чем за прошедшие сутки), в том числе госпитализированы 82 человека. Всего на лечении находятся 2 052 пациентов с пневмониями, из них 503 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

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