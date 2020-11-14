Сводка из зоны ООС за 13 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 5 обстрелов со стороны НВФ. Так, режим прекращения огня враг нарушил вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 мм. Неподалеку Водяного НВФ совершили выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня снайпером.

Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен.

Еще на одном участке, в районе Шумов, НВФ применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 3 раза. Применялось следующее вооружение: Донецкое направление: миномет 82 мм – 1 раз (2 мины); БМП/БТР – 1 раз (15 выстрелов). Мариупольское направление: АГС – 1 раз (20 гранат). В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Куликово».

В «ЛНР» заявили, что «за истекшие сутки 13 ноября 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».