«Баба с воза – коню легче»: Лукашенко высказался о возможном переносе переговоров ТКГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает продолжить в Минске проведение встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает белорусское издание «Белта».

Лукашенко считает, что Минск был и остается удобной во многих смыслах площадкой для проведения переговоров ТКГ.

«А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь – треугольник Киев – Москва – Минск. Час – и вы здесь, переговорили, разлетелись», – сказал президент Беларуси.

Он предположил, что в Минске возможно обсуждение не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Беларуси, Украины и России.

«Навязали столько проблем Украине и Беларуси, что может быть и трехсторонний диалог», – отметил глава белорусского государства.

Вместе с тем он не исключил и вариант отказа от минской площадки. «Мы вас всем необходимым обеспечиваем – только договаривайтесь. Но если не хотите – не надо. Баба с возу – коню легче. Не хотите – не приезжайте», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси. Народные депутаты от «Слуги народа» в связи с протестами в Беларуси распространили открытое заявление, в котором предостерегали президента Беларуси Александра Лукашенко от силового подавления протестов. Также нардепы настаивали на переносе из Минска площадки переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.