RU
Все новости

«Баба с воза – коню легче»: Лукашенко высказался о возможном переносе переговоров ТКГ

14.11.20 10:57
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Фото: youtube.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает продолжить в Минске проведение встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает белорусское издание «Белта».

Лукашенко считает, что Минск был и остается удобной во многих смыслах площадкой для проведения переговоров ТКГ.

«А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь – треугольник Киев – Москва – Минск. Час – и вы здесь, переговорили, разлетелись», – сказал президент Беларуси.

Он предположил, что в Минске возможно обсуждение не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Беларуси, Украины и России.

«Навязали столько проблем Украине и Беларуси, что может быть и трехсторонний диалог», – отметил глава белорусского государства.

Вместе с тем он не исключил и вариант отказа от минской площадки. «Мы вас всем необходимым обеспечиваем – только договаривайтесь. Но если не хотите – не надо. Баба с возу – коню легче. Не хотите – не приезжайте», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси. Народные депутаты от «Слуги народа» в связи с протестами в Беларуси распространили открытое заявление, в котором предостерегали президента Беларуси Александра Лукашенко от силового подавления протестов. Также нардепы настаивали на переносе из Минска площадки переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк