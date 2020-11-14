Без летальных случаев: На Донетчине COVID-19 заболели еще 605 человек (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки не зафиксированы летальные случаи от COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За пятницу, 13 ноября, лаборатории сообщили о еще 605 зараженных коронавирусной инфекцией, среди которых 16 детей:
- 260 – в Мариупольской ОТГ;
- 72 – в Краматорской ОТГ;
- 31 – в Бахмутский ОТГ;
- 28 – в Покровской ОТГ;
- 27 – в Мангушской ОТГ;
- 26 – в Славянской ОТГ;
- 22 – в Торецкой ОТГ;
- 18 – в Никольской ОТГ;
- 16 – в Добропольской ОТГ;
- 13 – в Угледарской ОТГ;
- 11 – в Мирноградской ОТГ;
- по 9 – в Лиманской и Александровской ОТГ;
- 6 – в Сартанской ОТГ;
- по 5 – в Волновахскойй, Константиновской и Новодонецкой ОТГ;
- по 4 – в Звановской, Великоновоселковской, Мирненской и Белозерской ОТГ;
- по 3 – в Северской, Шаховской, Кураховской и Кальчицкой ОТГ;
- по 2 – в Гродовской, Святогорской и Черкасской ОТГ;
- по 1 – в Авдеевской, Соледарской, Комарской, Дружковской, Новогродовской, Удачненской, Селидовской и Николаевской ОТГ.
«Пандемия набирает обороты. Заболеть может каждый и нельзя знать заранее, каким будет ход болезни. Единственный способ защититься от болезни – соблюдать карантин и противоэпидемические рекомендации Минздрава», – отметил Павел Кириленко.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 16 631 человек, из них:
- выздоровел – 6 129 пациентов,
- продолжают лечение – 10 276 человек,
- умерли – 226 человек.