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Без летальных случаев: На Донетчине COVID-19 заболели еще 605 человек (Карта)

14.11.20 11:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за минувшие сутки не зафиксированы летальные случаи от COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За пятницу, 13 ноября, лаборатории сообщили о еще 605 зараженных коронавирусной инфекцией, среди которых 16 детей:

  • 260 – в Мариупольской ОТГ;
  • 72 – в Краматорской ОТГ;
  • 31 – в Бахмутский ОТГ;
  • 28 – в Покровской ОТГ;
  • 27 – в Мангушской ОТГ;
  • 26 – в Славянской ОТГ;
  • 22 – в Торецкой ОТГ;
  • 18 – в Никольской ОТГ;
  • 16 – в Добропольской ОТГ;
  • 13 – в Угледарской ОТГ;
  • 11 – в Мирноградской ОТГ;
  • по 9 – в Лиманской и Александровской ОТГ;
  • 6 – в Сартанской ОТГ;
  • по 5 – в Волновахскойй, Константиновской и Новодонецкой ОТГ;
  • по 4 – в Звановской, Великоновоселковской, Мирненской и Белозерской ОТГ;
  • по 3 – в Северской, Шаховской, Кураховской и Кальчицкой ОТГ;
  • по 2 – в Гродовской, Святогорской и Черкасской ОТГ;
  • по 1 – в Авдеевской, Соледарской, Комарской, Дружковской, Новогродовской, Удачненской, Селидовской и Николаевской ОТГ.

«Пандемия набирает обороты. Заболеть может каждый и нельзя знать заранее, каким будет ход болезни. Единственный способ защититься от болезни – соблюдать карантин и противоэпидемические рекомендации Минздрава», – отметил Павел Кириленко.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 16 631 человек, из них:

  • выздоровел – 6 129 пациентов,
  • продолжают лечение – 10 276 человек,
  • умерли – 226 человек.

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