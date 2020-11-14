Передумали: Краматорск все-таки вводит карантин «выходного дня»

В Краматорске будет действовать карантин «выходного дня». Об этом сообщил городской голова Андрей Панков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что постановление №1100 Кабинета министров Украины говорит о безальтернативном введении карантина «выходного дня» на всей территории страны.

«По всей Украине имеют право открывать свои двери только предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, аптеки и ветеринарные учреждения, продуктовые магазины (те, где не менее 60% площади отведено именно под торговлю продуктами питания), автозаправочные комплексы (без зон питания) и автомастерские», – напомнил мэр.

За выполнением постановления будут следить Национальная полиция и Госпродпотребслужба. Они обладают всей полнотой власти, чтобы применять по отношению к нарушителям соответствующие штрафные санкции.

«Уважаемые предприниматели, выступая перед вами на митинге я говорил, что такой вариант возможен. Дорогие друзья, я прекрасно понимаю ваше возмущение такими решениями правительства, но при этом прошу и вас понять – они основаны не на домыслах, а на той печальной статистике, которую мы наблюдаем каждый день. А она демонстрирует – пандемия коронавируса в Украине и мире набирает обороты. Принятые меры – рекомендации специалистов, медиков, могут сыграть важную роль в расторжении цепочек передачи болезни», – объясняет городской голова Краматорска.

Он напомнил, что в Кабмин отправлено письмо с просьбой об индивидуальном принятии решений относительно ослабления карантина, учитывая особый статус Донецкой области и Краматорска (в городе более 48 тысяч переселенцев, большая часть которых работает в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения).

«Но, будьте внимательны – это не отменяет введение в действие постановления №1100. Карантин «выходного дня» Кабинетом министров введен на всей территории Украины! Я нахожусь в постоянном диалоге с областной властью, лично с председателем ОГА Павлом Кириленко. Как только получим положительную динамику – в максимально короткие сроки будем принимать соответствующие послабления», – заверил Андрей Панков.

Напомним, ранее мэр Краматорска Андрей Панков заявил, что постановление Кабмина о карантине «выходного дня» не учитывает существенных различий между городами и потому городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина «выходного дня» в ближайшие выходные. Мэр Славянска Вадим Лях подчеркивал, что власти города не будет вводить ограничения. По его словам, такое решение нужно принимать на местах, ведь Кабмин, мол, не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов.

Ряд украинских городов отказались выполнять решение правительства о введении карантина «выходного дня». Это, в частности, Одесса, Львов, Черкассы, Мукачево, Тернополь, Чернигов, Житомир, Ровно. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ заявил, что решения правительства безусловны для выполнения на всей территории Украины, и городские головы не могут отменять или разрешать их действие.