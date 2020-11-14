Нет аналогии с Карабахом: Кравчук оценил возможность ввода в «Л-ДНР» российских «миротворцев» (Видео)

Прямой аналогии ситуации в Нагорном Карабахе с Донбассом быть не может. Однако Украине следует проанализировать разрешение конфликта между Азербайджаном и Арменией, который завершился перемирием и вводом российских «миротворцев». Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он отметил, что вопрос Карабаха для него является «очень деликатным», потому что любой вывод или любая оценка так или иначе будет вмешательством во внутренние дела или Армении, или Азербайджана.

При этом Кравчук заявил, что прежде всего нужно проанализировать, «на основе каких оснований и какой перспективы» стороны договорились о прекращении боевых действий.

«Но хочу сказать о другом. Для меня важно, есть ли здесь аналогия с нашим Донбассом. Я скажу так, что по моему мнению, прямой аналогии быть не может, но и ситуация, которая там сложилась, процессы, которые происходили и чем они завершились, – мы должны очень серьезно анализировать и делать выводы», – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Во-вторых, отметил Кравчук, сейчас активно раздаются мнения о том, что Россия также может ввести своих «миротворцев» на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса – в «Л-ДНР».

«Ну, я думаю, что это был бы просто абсурд, потому что в данном случае произошел бы очень серьезный перекос в мировом масштабе. То есть Россия, которая ведет агрессию, но скрывает ее под ширмой, что это, мол, внутреннее дело Украины, – тогда она вынуждена была бы признать прямую агрессию. То есть в данном случае произошла бы очень интересная вещь – агрессор становится миротворцем. Я в это не верю», – подчеркнул Кравчук.

Также он добавил, что не может быть аналогии Карабаха с Донбассом потому, что за 6 лет «создан Нормандский формат, идет Минский процесс, то есть создана международная структура, которая все анализирует».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова Савіка Шустера» на ТК «Украина»