Нашли новый порыв: На Донетчине прекратили подачу воды пяти городам

В Донецкой области пяти населенным пунктам водоснабжение прекратили полностью или частично с 22:00 13 ноября в связи с проведением аварийных, ремонтно-восстановительных работ на участке Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

По информации ОГА, был обнаружен новый порыв в районе Черевковки (Славянск).

«В частности, частично прекращена подача воды в городах Константиновка., Дружковка и пгт Щербиновка, полностью – в с. Петровка и пгт Новгородское Торецкого городского совета. Сокращено водоснабжение Краматорска и Славянска», – говорится в сообщении.

С утра 14 ноября работники КП «Компания "Вода Донбасса"» проводят земляные работы.

«Продолжительность ремонтно-восстановительных работ будет определена после окончания земляных работ и установления масштабов порыва водопровода. На теплоснабжение населения это событие не влияет, на котельных в населенных пунктах, в которых прекращено водоснабжение, есть запас воды, которого хватит ориентировочно на 3-4 суток», – добавили в Донецкой ОГА.

Напомним, что Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.