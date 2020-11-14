Ушел из жизни актер Армен Джигарханян

Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти стали возраст и болезни артиста. Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян, передает «РБК-Украина».

«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя – Армена Борисовича Джигарханяна», – написал Согомонян.

Армен Джигарханян – советский, российский и армянский актер, театральный режиссер, народный артист СССР (1985), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

Сыграл более 250 ролей в кино, в том числе в лентах «Треугольник» (1967), «Новые приключения неуловимых» (1968), «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Тегеран-43» (1980), «Город Зеро» (1988), «Паспорт» (1990), «Цареубийца» (1991) и др.

Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване.

Напомним, 6 ноября на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий.