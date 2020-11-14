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Подконтрольная и неподконтрольная Луганщина: От COVID-19 за сутки умерли 3 человека

14.11.20 13:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • Северодонецк – 37 человек;
  • Лисичанск – 21;
  • Рубежное – 13;
  • Белокуракинский район – 6;
  • Кременской район – 9;
  • Меловской район – 1;
  • Новоайдарский район – 3;
  • Попаснянский район – 8;
  • Сватовский – 6;
  • Станично-Луганский – 3;
  • Старобельский – 7;
  • Троицкий – 27.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 72-летний мужчина из города Северодонецк», – добавили в Луганской ОГА.

Всего по состоянию на 14 ноября в Луганской области подтвержден 5 081 случай коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 2 640 человек (83 за последние сутки);
  • продолжают лечение – 2 319 человек (305 – стационарно, 2 014 – амбулаторно);
  • умерли – 122 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 27,9%.

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины также сообщили о заболеваемости коронавирусом.

В «ЛНР» медики зарегистрировали 1 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 14 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 1 686», – говорится в сообщении.

«Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1 424 человека», – добавили в «республике».

Кроме того, за сутки зарегистрированы 2 летальных случая от COVID-19.

«Таким образом, с начала пандемии медики республики зарегистрировали 123 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – утверждают в «ЛНР».

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