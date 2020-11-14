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На неподконтрольный Донбасс доставили свыше 300 тонн гуманитарной помощи

14.11.20 15:23
Гумпомощь МККК / Фото Донецкого погранотряда
Гумпомощь МККК / Фото Донецкого погранотряда

В течение текущей недели на временно неподконтрольную территорию Донбасса международными организациями доставлены гуманитарные грузы общим весом почти 324 тонны. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», – говорится в сообщении.

Для нужд жителей временно неподконтрольной части Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, медицинские средства.

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