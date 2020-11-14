Единый документ: Советники «нормандской четверки» приняли за основу украинский план по Донбассу

Политические советники лидеров государств «нормандской четверки» на видеовстрече 13 ноября договорились принять украинский план по урегулированию ситуации на Донбассе за основу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Во встрече принял участие глава Офиса президента Андрей Ермак.

Во время встречи внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Луганщине. А политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.

Ян Гекер также отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания пленных на временно неподконтрольных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Андрей Ермак отметил необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату. В частности, он проинформировал коллег-советников о плане действий, который подготовила украинская сторона.

«Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в Нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата», – сказал Ермак.

В Офисе президента добавили, что участники встречи «договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа».

Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран – участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.

Как сообщается, российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.

«Наряду с рассмотрением "Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей" это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего – по гуманитарному», – заключили в Офисе президента.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).

По результатам обоих предложений ОБСЕ должна выписать сводную «дорожную карту». На заседании ТКГ 10 ноября украинский план действий был принят за основу.