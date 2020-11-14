В собачьей переноске: На КПВВ «Новотроицкое» женщина пыталась провезти 6 тысяч долларов

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) вчера обнаружили оригинальный тайник, в котором везли валюту на временно неподконтрольную территорию Украины. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Деньги с нарушением установленных правил пыталась провезти гражданка Украины, которая автомобилем направлялась на временно неподконтрольную часть Донецкой области.

«С женщиной путешествовала собака породы той-терьер. В переноске для животного пограничники Донецкого отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили тайник, оборудованный в подложке на дне переноски. В целом эта женщина пыталась перевезти 6 тыс. долл. США и 14 500 грн», – рассказали в Госпогранслужбе.

В тот же день у другой путешественницы, которая направлялась в «ДНР», на КПВВ «Новотроицкое» также обнаружили спрятанные деньги – 6 тыс. долл. США и 55 тыс. российских рублей.

В обоих случаях представители ГФС деньги изъяли и составили админпротоколы по ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». Санкция данной статьи предусматривает конфискацию таких товаров и наложение штрафа от 10 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, согласно приказу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий № 52 от 14 июля 2020 года «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам», с контролируемой Украиной территории в направлении «Л-ДНР» разрешено перемещение средств в сумме, не превышающей 50 000 грн (или эквивалент). Если необходимо перевезти больше денег, то сумму нужно согласовывать с представителями Координационного центра в соответствии с законодательством.