На Донетчине более 270 человек подали заявления на компенсацию за разрушенное обстрелами жилье

В Донецкой области приняты заявления более 270 человек, у которых разрушено или повреждено жилье в результате боевых действий, для обследования домов соответствующими местными комиссиями. Об этом сообщила заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина, передает пресс-служба ДонОГА.

«На сегодня местными комиссиями принято для обследования уже более 270 заявлений граждан, в которых разрушено или повреждено жилье. В Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации должны поступить пакеты документов на рассмотрение», – рассказала Костюнина.

По ее словам, после их обработки облгосадминистрацией будет проведено первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены вследствие боевых действий на Донбассе.

Ранее сообщалось, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил соответствующий порядок.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн на выплату компенсаций, этих средств хватит на около 63-66 семей. На 2021 год запланировано 114 млн грн.