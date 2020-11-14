В «ДНР» рассказали, сколько людей пропустили через КПП «Еленовка»

Через КПП «Еленовка» 13 ноября в «ДНР» въехали почти 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«На территорию республики запущено 24 транспортных средств, 99 человек», – говорится в сообщении.

При этом на подконтрольную украинской власти территорию проследовали 16 транспортных средств и 49 человек.

Напомним, в «ДНР» сократили время работы пункта пропуска в Еленовке с 13 ноября. Теперь пропуск через КПП «Еленовка» будет осуществляться до 16:30 (по московскому времени).

В настоящее время с украинской стороны ежедневно работают с 08:00 до 16:00: КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» (в Донецкой области), «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» (в Луганской области). Однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» – ежесуточно и «Новотроицкое», в котором представители НВФ разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано со стороны НВФ.