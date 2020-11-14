Уже заполняют водой: На Донетчине завершили ремонт Второго Донецкого водопровода

Ремонтно-восстановительные работы на участке Второго Донецкого водопровода в районе Черевковки (Славянск) уже завершены, идет заполнение сетей водой. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«По состоянию на 13:00 14 ноября завершены сварочные работы на месте порыва, проводятся земляные работы и происходит постепенное заполнение системы с последующим восстановлением водоснабжения населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Ориентировочное время полного восстановления водоснабжения населения – до 12:00 15 ноября.

Напомним, сегодня, 14 ноября, из-за проведения аварийных работ на участке Второго Донецкого водопровода была частично прекращена подача воды в города Константиновка, Дружковка и пгт Щербиновка, полностью – в с. Петровка и пгт Новгородское Торецкого городского совета. Сокращалось водоснабжение Краматорска и Славянска.