Не дай ковиду шансов: Социальные ролики Минздрава вызвали дискуссию в соцсетях (Видео)

Минздрав Украины запустил в соцсетях серию социальных роликов о необходимости носить маски для защиты от заражения коронавирусом. Видео вызвало противоречивую реакцию украинцев, которые четко разделились на сторонников и противников масочного режима.

«В какой-то момент мы решили не замечать его, но он все еще рядом и каждый день выставляет нам счет. Придерживайся правил, не дай ковиду шансов!», – говорится в тексте ролика.

В нескольких видео раскрываются сюжеты, как из-за неправильно надетых масок и несоблюдения противоэпидемических правил происходит заражение коронавирусом в транспорте, спортзале, школе, на семейном празднике. И каждый ролик заканчивается кадрами с изображением одного из героев сюжета, стилизованного под надпись на могильной плите, давая понять, что этот человек в результате заражения умер.

В обсуждении видео люди спорят между собой, при чем большинство комментаторов возмущается содержанием ролика и убежденно доказывает, что ношение маски «наносит вред мозгу» из-за якобы нехватки кислорода, что маски бесполезны и проч.

Иные отстаивают соблюдение карантинных правил и шокированы таким большим количеством ковид-диссидентов, которое при растущей заболеваемости и смертности от коронавируса до сих пор остается в обществе. Еще люди просят закрыть школы как источник распространения болезни и подчеркивают важность иммунитета:

Наталия: «Сколько пофигистов в комментариях, просто ужас. С такими людьми у нас никогда не закончится карантин»;

Диана: «Уже доказано, что нехватки кислорода от ношения маски нет! Маска не защищает, но противостоит разлетающимся инфицированным микрочастицам попасть на рядом стоящего, для того и дистанция. Нужно уважать себя и других, беречь своих близких! Возможно вам повезет, а они не выживут!»;

Ирина: «Ролик такой интересный... Мужчина в маске, заразился, умер. Тот же итог, если бы он был без маски! А парень дальше ездит, кашляет без маски и заражает всех остальных! Сейчас в общественных местах все в маске, и столько заболевших... Маска нужна обязательно, но главное – это иммунитет, вот на него сейчас только вся надежда!»;

Инна: «Закрывайте школы – дети оттуда приносят все вирусы. Так всегда было – как пойдут 1 сентября в школу так и приносят домой какой-то вирус и вся семья болеет. А сейчас тем более – мест нету в больницах»;

Дмитрий: «Давайте подумаем логически! Простая математика. Пусть ковида 6 месяцев, и каждый день заболевает 1000 человек в области, тех областей, которые мы можем посчитать, – 21. И это получается, что почти каждый 10-й должен был заболеть. То есть в вашем селе через один дом – ковид. Простая логика, и вам решать – лечить легкие или мозг».

Профессиональное мнение по поводу видео высказала специалист Новопсковского отделения ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Лариса Синча. «Маска защищает, когда оба в ней – и больной и здоровый, но когда больной снял ее, то эффективность снизилась. Нужно уважать людей, которые рядом, осознавать, думать не только о себе. Вот такой смысл этого ролика», – заключила эпидемиолог.