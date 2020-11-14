Жители неподконтрольных территорий получают украинские ID-паспорта без прописки, а потом за это их штрафуют, – правозащитница

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые получают ID-паспорта, сталкиваются с проблемой из-за регистрации места проживания. Об этом рассказала руководитель юридического направления ОО «Крым SOS» Ольга Куришко, передает «Громадське радіо».

По ее словам, правительство может решить эту проблему, изменив законодательство.

«Необходимо определить ответственный орган или учреждение, которое может вносить сведения о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированной территории. Дело в том, что с 2016 года произошли изменения в законодательстве, и Государственная миграционная служба больше не имеет полномочий вносить такие данные. Эти полномочия были переданы на ОТГ и на органы регистрации, которые создаются в ОТГ. На оккупированной территории не может быть никаких органов регистрации, потому что Украина не осуществляет там свой контроль и не имеет органов государственной власти, а миграционная служба уже не может это делать. Поэтому просто отсутствует ответственный орган, который должен заниматься этим вопросом», – пояснила правозащитница.

Она отметила, что в большинстве случаев жители временно неподконтрольных территорий получают паспорта без информации о зарегистрированном месте жительства.

«То есть сейчас, когда нет паспорта в форме книжечки, а есть ID-карта, к ней выдают выписку из единого демографического реестра, где должно быть указано место прописки. Так вот, у жителей временно оккупированных территорий или вообще ничего не написано, или отсутствует информация о зарегистрированном месте жительства», – говорит Куришко.

По опыту работы правозащитников, больше всего эта проблема бьет по студентам и по детям, которые получают паспорт впервые.

«В этом году мы столкнулись с такой ситуацией, когда одну студентку, поступившую в Херсонский вуз, пытались привлечь к административной ответственности, поскольку в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за проживание без паспорта или без зарегистрированного места жительства. Она получила паспорт, где отсутствовала информация о месте проживания, поступила в вуз и потом захотела прописаться в общежитии. И когда она пришла в ЦПАУ для того, чтобы зарегистрироваться, то была привлечена к административной ответственности», – привела пример юрист.

Она подчеркнула, что здесь дело не в деньгах, поскольку речь идет о 40 или 50 грн, а в том, что эта девушка и не могла бы зарегистрировать свое место проживания на неподконтрольной территории, потому что это просто никак невозможно, в соответствии с требованиями законодательства. И такие ситуации не редкость.

Ольга Куришко добавила, что отчасти эта проблема решается при наличии справки внутренне перемещенного лица, но зачастую и для получения такой справки требуется ряд дополнительных документов и действий, чтобы подтвердить место проживания на неподконтрольной территории.