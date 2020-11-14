Германия и Франция призвали Россию и «Л-ДНР» немедленно разблокировать КПВВ на Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции приветствуют завершение строительства двух новых пунктов пропуска на Донбассе и призывают Россию и «Л-ДНР» немедленно открыть переходы со своей стороны. Об этом говорится в совместном заявлении от 13 ноября, опубликованном на сайте МИД Германии.

В заявлении отмечается, что созданием новых КПВВ Украина выполняет свои обязательства, которые Россия, Украина, Франция и Германия согласовали в Нормандском формате и выводах Парижского саммита 9 декабря 2019 года.

«Мы призываем Россию и "Л-ДНР" немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области. Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих увидеть своих близких в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения. Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, раскол не должен расширяться», – подчеркивают представители ЕС.

«Несмотря на договоренность в Трехсторонней контактной группе, "Л-ДНР" не выполнили свои обязательства по открытию пунктов пропуска в Золотом и Счастье 10 ноября. Мы призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей. Как член Трехсторонней контактной группы Россия также ведет прямые переговоры с Украиной и несет совместную ответственность за успешное выполнение выводов Парижского саммита», – резюмировали дипломаты Германии и Франции.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.