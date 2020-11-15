Выздоровели 45%: В Украине 10,7 тысяч новых случаев COVID-19

А Украине за сутки зафиксирован 10 681 новый случай COVID-19. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. О этом сегодня, 15 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях», – уточнил министр.
Также за последние сутки:
- летальных случаев – 95;
- выздоровели – 2633 человек;
- госпитализированы – 1227 человек;
- проведено тестирований – 44 505 (в том числе методом ПЦР – 36000, методом ИФА – 8505).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 535 857 человек:
- выздоровели – 241 444 человека (45% от всех заразившихся);
- находятся на лечении – 284 810 (53%);
- летальных случаев – 9 603 (2%);
- проведено ПЦР-тестов – 3 912 966.
Количество заболеваний по регионам:
- г. Киев – 50 620 случаев;
- Винницкая область – 13 844 случая;
- Волынская область – 18 676 случаев;
- Днепропетровская область – 21 222 случая;
- Донецкая область – 16 983 случая;
- Житомирская область – 22 225 случаев;
- Закарпатская область – 19 384 случая;
- Запорожская область – 18 484 случая;
- Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;
- Киевская область – 24 493 случая;
- Кировоградская область – 3 651 случай;
- Луганская область – 5 147 случаев;
- Львовская область – 36 894 случая;
- Николаевская область – 12 340 случаев;
- Одесская область – 32 782 случая;
- Полтавская область – 14 966 случаев;
- Ровенская область – 24 969 случаев;
- Сумская область – 17 859 случаев;
- Тернопольская область – 23 555 случаев;
- Харьковская область – 47 599 случаев;
- Херсонская область – 6 967 случаев;
- Хмельницкая область – 22 879 случаев;
- Черкасская область – 12 996 случаев;
- Черновицкая область – 27 917 случаев;
- Черниговская область – 11 419 случаев.