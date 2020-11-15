Выздоровели 45%: В Украине 10,7 тысяч новых случаев COVID-19

А Украине за сутки зафиксирован 10 681 новый случай COVID-19. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. О этом сегодня, 15 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях», – уточнил министр.

Также за последние сутки:

летальных случаев – 95;

выздоровели – 2633 человек;

госпитализированы – 1227 человек;

проведено тестирований – 44 505 (в том числе методом ПЦР – 36000, методом ИФА – 8505).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 535 857 человек:

выздоровели – 241 444 человека (45% от всех заразившихся);

находятся на лечении – 284 810 (53%);

летальных случаев – 9 603 (2%);

проведено ПЦР-тестов – 3 912 966.

Количество заболеваний по регионам: