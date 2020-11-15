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Выздоровели 45%: В Украине 10,7 тысяч новых случаев COVID-19

15.11.20 08:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

А Украине за сутки зафиксирован 10 681 новый случай COVID-19. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. О этом сегодня, 15 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях», – уточнил министр.

Также за последние сутки:

  • летальных случаев – 95;
  • выздоровели – 2633 человек;
  • госпитализированы – 1227 человек;
  • проведено тестирований – 44 505 (в том числе методом ПЦР – 36000, методом ИФА – 8505).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 535 857 человек:

  • выздоровели – 241 444 человека (45% от всех заразившихся);
  • находятся на лечении – 284 810 (53%);
  • летальных случаев – 9 603 (2%);
  • проведено ПЦР-тестов – 3 912 966.

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев – 50 620 случаев;
  • Винницкая область – 13 844 случая;
  • Волынская область – 18 676 случаев;
  • Днепропетровская область – 21 222 случая;
  • Донецкая область – 16 983 случая;
  • Житомирская область – 22 225 случаев;
  • Закарпатская область – 19 384 случая;
  • Запорожская область – 18 484 случая;
  • Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;
  • Киевская область – 24 493 случая;
  • Кировоградская область – 3 651 случай;
  • Луганская область – 5 147 случаев;
  • Львовская область – 36 894 случая;
  • Николаевская область – 12 340 случаев;
  • Одесская область – 32 782 случая;
  • Полтавская область – 14 966 случаев;
  • Ровенская область – 24 969 случаев;
  • Сумская область – 17 859 случаев;
  • Тернопольская область – 23 555 случаев;
  • Харьковская область – 47 599 случаев;
  • Херсонская область – 6 967 случаев;
  • Хмельницкая область – 22 879 случаев;
  • Черкасская область – 12 996 случаев;
  • Черновицкая область – 27 917 случаев;
  • Черниговская область – 11 419 случаев.

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