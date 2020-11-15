Сводка из зоны ООС за 14 ноября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки украинская сторона зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника, в «ДНР» говорят об 1 нарушении.

Как сегодня, 15 ноября, сообщает штаб Операции Объединенных сил, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время «ДНР» применила автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным, что на Приазовье.

«На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки (до декоммунизации – Ленинское, ред.). Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен», – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.

В «ДНР» уверяют, что 14 ноября украинская сторона 1 раз нарушила «режим тишины». Говорится, что обстрел в районе села Ленинское (Ужовка) длился 12 минут, применялись минометы 82 мм (12 единиц). «Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», – отмечает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

В «ЛНР» не сообщают о фактах нарушения перемирия.