Вы видите все сами: Зеленский обратился к жителям «Л-ДНР»

Для жителей неподконтрольных территорий Донбасса Украина должна ассоциироваться с удобством, комфортом и безопасностью. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский отмечает.

Он напомнил, что на линии разграничения в Счастье и Золотом построены новые современные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), обновлены автомобильные трассы.

«Помните, было очень много "зрады" из-за разведения там войск. А по факту сейчас там мирно и тихо. Кстати, я был там неделю назад. Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди теперь могут получать пенсии, соцвыплаты и в целом 88 административных услуг. И, кстати, в этом же центре есть отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно», – констатировал Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что именно с такими словами, как удобство, комфорт и безопасность, у граждан, особенно у проживающих в «Л-ДНР», должна ассоциироваться Украины.

«Я считаю, что такие центры и такой подход должны максимально внедряться. Можно сказать так: на всей территории Донецкой и Луганской областей должен быть такой кусочек Счастья», – добавил он.

Отдельно президент обратился на русском языке к жителям неподконтрольных территорий: «Вы видите все сами –Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и, главное, сделаете свои выводы. Во всех смыслах этого слова».

Зеленский отметил, что Украина со своей стороны делает все, чтобы война наконец закончилась.

«Я точно знаю, что эта война закончится и никакие КПВВ нам будут не нужны», – резюмировал глава государства.