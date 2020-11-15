Смертность – 9%: В «ДНР» от коронавируса умер 21 житель

За последние сутки в «ДНР» от COVID-19 умер 21 житель. Кроме того, выявлены 171 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 165 установлены тестированием (всего проведено 369 тестов), а у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает «минздрав ДНР».

Также за сутки выявлено 85 случаев пневмоний, из них госпитализировано 54 человека. Всего на лечении 2106 пациента с пневмониями, из них 524 на кислородной поддержке (+21 за сутки).

Таким образом, с начала пандемии в «республике» зарегистрированы 8 959 случаев коронавируса:

выздоровели – 4174 человека (47% от всех заразившихся);

на лечении – 3973 пациента (44%);

летальных случаев – 812 (9%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 ноября в Украине COVID-19 заболели 535 857 человека (241 444 пациента выздоровели, 9 603 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (14 ноября) – 16 631 случай (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 226), Луганской области (14 ноября) – 5 081 случай (выздоровели – 2 640 пациентов, летальных случаев – 122).

В «ЛНР» (14 ноября) – 1 686 случаев (1 424 – выздоровели, скончались – 123 пациента).