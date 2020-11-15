Даже в «министерствах»: В «Л-ДНР» грядут большие сокращения

В ближайшее время в «Л-ДНР» планируют на 50% сократить штат «госструктур», приблизив суммарную его численность к администрации Ростовской области. О этом сообщил вице-премьер-министр Украины, глава Минреинтеграции Алексей Резников.

«Ситуация [в "Л-ДНР"]критическая и люди это понимают. Они устали жить в заложниках в оккупационных режимов. Зарплаты не платят, пенсий нет. На Алчевском металлургическом комбинате выдали только 15% зарплаты за август. А уже ноябрь. Многие предприятия закрываются, накапливаются долги, готовятся очередные существенные сокращения, а это тысячи новых безработных», – сказал он.

Резников отметил, что России все сложнее удерживать «Л-ДНР» чисто экономически. По его данным, даже в «госаппарате» «республик» (в «министерствах», «государственных комитетах» и пр.) Россия планирует сокращения. «Из около 10 тыс. рабочих мест уже в ближайшее время останется чуть больше 5 тыс.», – сообщил министр.

В сокращении штата «госструктур» он усматривает два показательных момента, которые свидетельствуют о глубине кризиса. «Во-первых, это попытка максимально экономить на тех, кто является частью оккупационной администрации. Даже на них уже не хватает средств. Во-вторых, Россия все время говорит, что "ее там нет", но сокращение планируется таким образом, чтобы в итоге получилась структура, подобная администрации Ростовской области, потому что так проще давать указания боевикам, которых они поставили "руководить". И конечно, проще продолжать опустошать регион», – сказал Резников.

«Это еще одно доказательство российского присутствия и влияния России, наряду с тем, что оккупационный военный контент в ОРДЛО подчинен штабу Южного военного округа РФ. И Россия уже не может это замаскировать. Следствием непременно станет ответственность», – добавил он.