Есть новые случаи COVID-19: В «ЛНР» коронавирус побороли 85% заразившихся

В «ЛНР» за сутки от коронавируса умер 1 житель, также выявлено 8 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает «минздрав ЛНР».

Всего с начала эпидемии в «республике» зарегистрировали 1 694 случаев COVID-19:

выздоровели – 1434 человек (85% от всех заразившихся);

на лечении – 136 человек (8%);

скончались – 124 пациентов (7%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 ноября в Украине COVID-19 заболели 535 857 человека (241 444 пациента выздоровели, 9 603 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (14 ноября) – 16 631 случай (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 226), Луганской области (14 ноября) – 5 081 случай (выздоровели – 2 640 пациентов, летальных случаев – 122).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812).