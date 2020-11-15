Житель Донецка воевал на стороне «ДНР», а потом скрывался на территории Украины

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Донецка, который был членом незаконных вооруженных формирований «ДНР». Он скрывался на территории Украины и был задержан в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Досудебное следствие установило, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений «ДНР». Затем его назначили в состав группы огневой поддержки так называемой «1-й Славянской бригады ДНР», где он участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново и Донецкого аэропорта.

Впоследствии фигурант покинул ряды НВФ «ДНР» и скрывался от правосудия в различных регионах Украины.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в Одессе.

В отношении данного дончанина СБУ завершила досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине инкрементируется ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией, или участие в ней). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.