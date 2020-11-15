Выбирают мэра: В Краматорске стартовало голосование (Фото)

Сегодня, 15 ноября, в Краматорске проходит второй тур выборов городского головы. В городе работает 1 районная территориальная избирательная комиссия, 1 городская ТИК и 91 участковая избирательная комиссия.

Как сообщили в Краматорском отделе полиции, в 8:00 все участки начали свою работу без нарушений законодательства. Здесь дежурят 182 правоохранителя.

По состоянию на 09:45 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в полицию не поступало.

«На второй тур местных выборов приходит много людей. Коронавируса не боятся – ходят в масках и придерживаются безопасной дистанции. На избирательном участке есть антисептики. Все члены избирательной комиссии – в защитных щитах», – передает телеканал «Донеччина TV».

«Новости Краматорска» напоминают, что во второй тур вышло два кандидата – Александр Гончаренко и действующий мэр Андрей Панков.

В списках избирателей – более 140 тысяч жителей Краматорска.

Избирателю выдается 1 бюллетень, в котором он должен поставить отметку возле фамилии одного из кандидатов. Если избиратель допустил ошибку, он имеет право обратиться в комиссию с заявлением и ему выдадут новый бюллетень, но сделать это можно 1 раз.

На избирательном участке № 14005 в ОШ 18 за 20 минут после открытия проголосовали 5 человек. Все карантинные меры соблюдаются. На входе измеряют температуру, для голосующих с признаками ОРВИ оборудованы отдельные кабинки. Перед столами есть защитные экраны.

Избирательные участки будут работать до 20:00.