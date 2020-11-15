Теневая экономика, смертность и пандемия: В Раде рассказали, почему Украина не может платить достойные пенсии

В Украине основной формой пенсионного обеспечения является солидарная система, при которой нынешних пенсионеров «содержат» нынешние официально трудоустроенные лица. При этом в стране 31% экономики находится в тени, население стареет, рождаемость снизилась, смертность увеличилась. Пандемия сократила число трудящихся, которые оплачивают Единый социальный взнос (ЕСВ), его львиная доля отчисляется в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Соответственно государство в таких условиях не может выплачивать достойную пенсию. Об этом рассказала председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова на слушаниях на тему «Проблемы реформирования системы пенсионного обеспечения».

Она напомнила, что на 1 июля на учете в органах Пенсионного фонда Украины находятся 11 млн 241 тыс. 834 пенсионеров.

Средний размер пенсий в октябре составил 3393 грн. Большинство пенсионеров, а это 63% или 776 тыс. чел., получают пенсию до 3000 грн.

Третьякова акцентировала, что фактический размер прожиточного минимума в ценах августа 2020 года по данным Минсоцполитики составляет 3182 грн. При этом размер прожиточного минимума, который применяется для расчета пенсий, почти вдвое меньше – 1712 грн.

Председатель Комитета сообщила, что в Украине происходит сокращение численности и старение населения. Люди в возрасте 60 лет и старше (а это более 10 млн чел.) составляют 24% от всего населения, что является вторым показателем в Европе после Словении.

Также довольно сложная демография труда. Количество наемных работников во время пандемии COVID уменьшилась и если ранее среди работающих оплачивали Единый социальный взнос (ЕСВ) 10,3 млн человек, то в октябре – 9,7 млн чел.

Достаточно низким также является коэффициент рождаемости – он составляет 1,43 ребенка на женщину, тогда как для обеспечения простого воспроизводства нации он должен составлять 2,3-2,2%. По словам Третьяковой, страна находится в такой ситуации, когда «наша нация даже не восстанавливается».

Еще одним тревожным показателем председатель Комитета назвала существенное превышение числа умерших над рождаемых. За последние годы на 100 умерших рождается 54 ребенка.

«Таким образом, вместе эти показатели показывают то, что у нас происходит старение нации, уменьшение количества и процент людей, которые достигают пенсионного возраста, этот процент увеличивается. В то же время, трудоспособное население существенно уменьшается», – подчеркнула Галина Третьякова.

Председатель Комитета также назвала тревожные цифры по задолженности от уплаты ЕСВ по наполнению Пенсионного фонда, что составляет 11 млрд 600 млн грн. По ее словам, для государства это является большой проблемой.

«Финансовое состояние пенсионной системы таково, что она дотируется много лет и в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем расходов, направляемых в Пенсионный фонд, предусмотрен в размере более 203 млрд 800 млн грн», – отметила председатель комитета.

Также Третьякова напомнила о том, что большой процент экономики находится в тени и, по оценкам Минэкономики, в январе-марте 2020 года он составил 31% от официального ВВП.

Как сообщалось ранее, в большинстве стран мира (но не во всех) предусмотрена пенсия по возрасту. Самая высокая такая государственная выплата – в Дании. В Украине же – в 27 раз меньше.