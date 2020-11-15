Глава Минздрава заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

Положительный ПЦР-тест министр получил 14 ноября.

«Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома. Работать буду в обычном режиме, но дистанционно», – сказал Степанов.

Напомним, что 9 ноября коронавирус подтвердился у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. 11 ноября – у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и у министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 ноября в Украине COVID-19 заболели 535 857 человека (241 444 пациента выздоровели, 9 603 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (14 ноября) – 16 631 случай (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 226), Луганской области (14 ноября) – 5 081 случай (выздоровели – 2 640 пациентов, летальных случаев – 122).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).