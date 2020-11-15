В черных мешках: В Мариуполе из морга по несколько дней не вывозят умерших от COVID-19 (Видео)

В Мариуполе из морга городской больницы №4 в течение нескольких дней не вывозят тела умерших от COVID-19, передает «Сайт города Мариуполя».

В соцсетях появилось видео, на котором отображены 7 черных мешков с трупами.

Главный врач горбольницы №4 Владимир Жигиль подтвердил подлинность этого видео и сказал, что судя по тому, что тела в черных мешках, люди все умерли от коронавируса. Он сообщил, что это тела людей, которые умерли в больнице в течение несколько дней. «Не всегда забирают трупы день в день», – пояснил главврач.

Жигиль добавил, что в этот раз действительно не успели вывезти трупы, но на это есть объективные причины. Некоторые тела вывозят из больницы коммунальным транспортом, но в основном это задача родственников, которые могут жить в другом городе.

Внимание! Видео 18+

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 ноября в Украине COVID-19 заболели 535 857 человека (241 444 пациента выздоровели, 9 603 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (14 ноября) – 16 631 случай (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 226), Луганской области (14 ноября) – 5 081 случай (выздоровели – 2 640 пациентов, летальных случаев – 122).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).