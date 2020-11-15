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Дефицит ПФУ: Эксперты пояснили, будут ли перебои с пенсиями

15.11.20 12:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Несмотря на то, что дефицит Пенсионного фонда составляет свыше 200 млрд грн, люди все равно получат свои пенсии. Так как это последнее, что решится не выплатить государство. В этом уверены эксперты.

При этом у пенсионной системы Украины действительно катастрофические проблемы. «В последние годы в Украине мы наблюдаем демонтаж социального государства. Вместе с ликвидацией социализма мы становимся все более антисоциальным государством. Правительство ссылается на тяжелую экономическую ситуацию, что Украина после обретения независимости утратила 1/3 национального дохода и валового продукта. У нас, в отличие от других стран, нет развития. Мы живем в деградирующей стране, соответственно, у нас деградирует и пенсионная система», – сказал министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов.

С деградацией социального направления в Украине согласен и министр финансов Украины (4 – 30 марта 2020 г.) Игорь Уманский. Он также напомнил, что солидарная пенсионная система сейчас в стране уже не эффективна, в отличие от советского времени, когда ее вводили. «Суть солидарной системы: работающие люди платят Единый социальный взнос (ЕСВ), основная часть которого идет в Пенсионный фонд, и тем самым поддерживают нынешних пенсионеров. Те люди, которые сейчас на пенсии, также в свое время, когда они работали, платили взносы в ПФУ», – сказал Уманский.

«В 2015 году был нарушен баланс в треугольнике взаимоотношений "власть – бизнес – общество". В тот год ЕСВ, которое мы оплачивали, был уменьшен с 37% до 22%. Поэтому источник ПФУ, за счет которого можно было бы выплачивать пенсии, сократился. На следующий год правительство планирует предоставить Пенсионному фонду трансфер – более 200 млрд грн (для выравнивания баланса ПФУ). Это самая большая статья госбюджета на сегодняшний день», – рассказал Уманский.

Несмотря на такую дотационность Пенсионного фонда эксперты уверены, что перебоев с выплатами пенсий пока не предвидится. «Надеюсь, что в этом году пенсии будут выплачены. Это зависит не столько от состояния Пенсионного фонда, сколько вообще от возможности власти до конца года свести госбюджет. Там действительно огромная проблема с финансированием госбюджета. Но, в принципе, если физически денег достаточно, хоть в каком-то из направлений, то пенсии выплатят. Потому что последнее, что не выплатит государство, будут пенсии. Если денег физически не хватит, тогда могут быть проблемы с выплатами. Но я не помню, чтобы вообще когда-нибудь по итогам года не выплатили пенсии», – сказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Его поддерживает и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он отметил, что ПФУ все годы у нас дотационный, но пенсии всегда выплачивались. «При нынешней солидарной системе пенсионерам на пенсию зарабатывают те, кто трудятся. А так как у нас сегодня 12 млн пенсионеров, а Единый социальный взнос (ЕСВ) платят только 10 млн работающих, то конечно через 10-15 лет пенсии при такой системе не будет… Более того сейчас долг по оплате ЕСВ составляет 22 млрд грн. Кроме того, из 10 миллионов плательщиков половина платит ЕСВ с минимальной зарплаты. У нас никогда не хватало и не будет хватать денег в ПФУ», – сказал экономический эксперт.

«Но не переживайте, под конец года сделают небольшую эмиссию (дополнительный выпуск денег в обращение, – ред.), и пенсия будет. У нас, как правило, пенсия платится за счет эмиссии. А на сегодняшний день Национальный банк Украины может без проблем 20-30 млрд грн выплатить как бы налогов. Так что не переживайте», – считает Охрименко.

Как сообщалось ранее, на 1 июля в Украине насчитывалось 11,2 млн пенсионеров. В октябре средний размер пенсий составил 3393 грн, при этом 63% пенсионеров получают выплату до 3000 грн. По состоянию на октябрь задолженности от уплаты ЕСВ по наполнению Пенсионного фонда составляет 11,6 млрд грн. Для покрытия дефицита ПФУ в проекте госбюджета на 2021 год заложено более 203,8 млрд грн.

Напомним, что ПФЦ наполняется из отчислений из заработных плат – взнос составляет 18,5% от зарплаты. Сейчас каждый работающий отчисляет в Пенсионный фонд ежемесячно в среднем 1 850 грн. То есть собственными средствами ПФУ можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «NewsOne»

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