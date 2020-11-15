Дефицит ПФУ: Эксперты пояснили, будут ли перебои с пенсиями

Несмотря на то, что дефицит Пенсионного фонда составляет свыше 200 млрд грн, люди все равно получат свои пенсии. Так как это последнее, что решится не выплатить государство. В этом уверены эксперты.

При этом у пенсионной системы Украины действительно катастрофические проблемы. «В последние годы в Украине мы наблюдаем демонтаж социального государства. Вместе с ликвидацией социализма мы становимся все более антисоциальным государством. Правительство ссылается на тяжелую экономическую ситуацию, что Украина после обретения независимости утратила 1/3 национального дохода и валового продукта. У нас, в отличие от других стран, нет развития. Мы живем в деградирующей стране, соответственно, у нас деградирует и пенсионная система», – сказал министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов.

С деградацией социального направления в Украине согласен и министр финансов Украины (4 – 30 марта 2020 г.) Игорь Уманский. Он также напомнил, что солидарная пенсионная система сейчас в стране уже не эффективна, в отличие от советского времени, когда ее вводили. «Суть солидарной системы: работающие люди платят Единый социальный взнос (ЕСВ), основная часть которого идет в Пенсионный фонд, и тем самым поддерживают нынешних пенсионеров. Те люди, которые сейчас на пенсии, также в свое время, когда они работали, платили взносы в ПФУ», – сказал Уманский.

«В 2015 году был нарушен баланс в треугольнике взаимоотношений "власть – бизнес – общество". В тот год ЕСВ, которое мы оплачивали, был уменьшен с 37% до 22%. Поэтому источник ПФУ, за счет которого можно было бы выплачивать пенсии, сократился. На следующий год правительство планирует предоставить Пенсионному фонду трансфер – более 200 млрд грн (для выравнивания баланса ПФУ). Это самая большая статья госбюджета на сегодняшний день», – рассказал Уманский.

Несмотря на такую дотационность Пенсионного фонда эксперты уверены, что перебоев с выплатами пенсий пока не предвидится. «Надеюсь, что в этом году пенсии будут выплачены. Это зависит не столько от состояния Пенсионного фонда, сколько вообще от возможности власти до конца года свести госбюджет. Там действительно огромная проблема с финансированием госбюджета. Но, в принципе, если физически денег достаточно, хоть в каком-то из направлений, то пенсии выплатят. Потому что последнее, что не выплатит государство, будут пенсии. Если денег физически не хватит, тогда могут быть проблемы с выплатами. Но я не помню, чтобы вообще когда-нибудь по итогам года не выплатили пенсии», – сказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Его поддерживает и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он отметил, что ПФУ все годы у нас дотационный, но пенсии всегда выплачивались. «При нынешней солидарной системе пенсионерам на пенсию зарабатывают те, кто трудятся. А так как у нас сегодня 12 млн пенсионеров, а Единый социальный взнос (ЕСВ) платят только 10 млн работающих, то конечно через 10-15 лет пенсии при такой системе не будет… Более того сейчас долг по оплате ЕСВ составляет 22 млрд грн. Кроме того, из 10 миллионов плательщиков половина платит ЕСВ с минимальной зарплаты. У нас никогда не хватало и не будет хватать денег в ПФУ», – сказал экономический эксперт.

«Но не переживайте, под конец года сделают небольшую эмиссию (дополнительный выпуск денег в обращение, – ред.), и пенсия будет. У нас, как правило, пенсия платится за счет эмиссии. А на сегодняшний день Национальный банк Украины может без проблем 20-30 млрд грн выплатить как бы налогов. Так что не переживайте», – считает Охрименко.

Как сообщалось ранее, на 1 июля в Украине насчитывалось 11,2 млн пенсионеров. В октябре средний размер пенсий составил 3393 грн, при этом 63% пенсионеров получают выплату до 3000 грн. По состоянию на октябрь задолженности от уплаты ЕСВ по наполнению Пенсионного фонда составляет 11,6 млрд грн. Для покрытия дефицита ПФУ в проекте госбюджета на 2021 год заложено более 203,8 млрд грн.

Напомним, что ПФЦ наполняется из отчислений из заработных плат – взнос составляет 18,5% от зарплаты. Сейчас каждый работающий отчисляет в Пенсионный фонд ежемесячно в среднем 1 850 грн. То есть собственными средствами ПФУ можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «NewsOne»