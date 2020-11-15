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Выборы в Краматорске: В кабинке для голосования заметили вспышку

15.11.20 12:57
Элла Копытова
Элла Копытова / Фото: vp.donetsk.ua

В Краматорске фиксируются первые нарушения избирательного процесса. Так, избиратель фотографировал свой бюллетень, передает «Восточный проект».

Инцидент произошел на избирательном участке № 141026, который находится в Межрегиональном строительном училище по ул. Парковой. Мужчина фотографировал свой бюллетень в кабинке для голосования.

Как рассказала председатель УИК № 141026 Элла Копытова, ситуация произошла сразу после открытия избирательного участка. Нарушение заметили наблюдатели и члены комиссии – была вспышка в кабинке для голосования. Сразу же вызвали полицию. Но к прибытию правоохранителей избиратель успел убежать.

Что касается фото бюллетеня, то нарушитель по требованию членов комиссии его из телефона удалил.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Краматорске проходит второй тур выборов городского головы. Мэра выбирают среди двух кандидатов – Александра Гончаренко и действующего мэра Андрея Панкова. Все 91 избирательных участка открылись вовремя в 8:00, голосование продлится до 20:00. На участках дежурят 182 полицейских.

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