COVID-19 на Луганщине: Одна смерть и 66 новых случаев

В Луганской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 75-летняя жительница Беловодского района. За сутки в регионе лабораторно подтверждено 66 новых случаев COVID-19, также 8 пациентов выздоровели. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

География выявленных заболевших:

город Северодонецк – 1 человек;

Лисичанск – 25;

Рубежное – 6;

Беловодский район – 4;

Белокуракинский район – 5;

Кременской район – 3;

Марковский район – 5;

Меловской район – 1;

Новопсковский район – 3;

Сватовский район – 11;

Станично-Луганский район – 2.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, на сегодня составляет 27,6%.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5147 человек, из них:

выздоровели – 2648 (51% из всех заболевших);

лечатся – 2376 (46%);

летальных случаев – 123 (2,4%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 ноября в Украине COVID-19 заболели 535 857 человека (241 444 пациента выздоровели, 9 603 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (14 ноября) – 16 631 случай (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 226).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).