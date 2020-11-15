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COVID-19 на Луганщине: Одна смерть и 66 новых случаев

15.11.20 13:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 75-летняя жительница Беловодского района. За сутки в регионе лабораторно подтверждено 66 новых случаев COVID-19, также 8 пациентов выздоровели. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

География выявленных заболевших:

  • город Северодонецк – 1 человек;
  • Лисичанск – 25;
  • Рубежное – 6;
  • Беловодский район – 4;
  • Белокуракинский район – 5;
  • Кременской район – 3;
  • Марковский район – 5;
  • Меловской район – 1;
  • Новопсковский район – 3;
  • Сватовский район – 11;
  • Станично-Луганский район – 2.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, на сегодня составляет 27,6%.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5147 человек, из них:

  • выздоровели – 2648 (51% из всех заболевших);
  • лечатся – 2376 (46%);
  • летальных случаев – 123 (2,4%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 ноября в Украине COVID-19 заболели 535 857 человека (241 444 пациента выздоровели, 9 603 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (14 ноября) – 16 631 случай (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 226).

В «ДНР» – 8 959 случаев коронавируса (выздоровели – 4 174человек, летальных случаев – 812). В «ЛНР» – 1 694 случая (1 434 – выздоровели, скончались – 124 пациента).

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