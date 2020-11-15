Понемножку – движение вперед: Как меняются прифронтовые села под Мариуполем (Фото)

В прифронтовых поселках Донетчины – Гранитном, Мирном и Виноградном – открылись общественные пространства, оборудованные по последнему слову техники. Там жители могут учиться, общаться или решать вопросы с государственными службами, не покидая свое село. В первую очередь хабы ориентированы на женщин, передает «Радио Свобода».

В Гранитном психологи из Киева учат женщин поселка правильно переживать стресс, в Мирном и Виноградном жительницы, используя компьютеры, принялись за создание собственных кабинетов в банках и Пенсионном фонде.

Все происходит с соблюдением карантинных ограничений. А после снятия карантина в новых общественных пространствах уже запланирована работа университета третьего возраста, курсы интернет-грамотности для всех желающих, проведение обучающих тренингов и разнообразных мастер-классов.

Жительницы села Мирное осваивают новую технику

Почти два года ушло на создание коммуникационных хабов в прифронтовых населенных пунктах. Придумали их местные женские организации, а USAID выделила средства на покупку оборудования. Теперь новые компьютеры, современная оргтехника, проекторы и экраны, кондиционеры, обогреватели и новая мебель заняли свое место в отремонтированных помещениях, где есть доступ к интернету.

Ремонтами помещений занимались сами жители, а поселковые и сельские советы обеспечили активистов стройматериалами.

Ремонт помещений делали своими силами

Здесь каждый житель села может не только найти для себя любимое занятие, но и научиться чему-нибудь новому, получить необходимые консультации и решить проблемы с государственными службами. Хотя изначально эти хабы были ориентированы на женщин, говорит секретарь Гранитненского сельсовета Василина Николаева.

«Женщины гораздо сильнее. Как показала война, они в семье основа, стержень, они должны принести в семью понимание того, что жизнь налаживается. Так вот, этот хаб, его открытие и объединение вокруг него активных, целеустремленных женщин дает им возможность в одном месте и получить психологическую помощь, и научиться чему-то новому, показать, что они умеют, дать понять, что их умения со временем могут стать основной деятельностью и будут приносить доход. И еще это время для себя, время для обучения, для выхода из морального тупика. Они объединяются здесь и имеют возможность в комфортных условиях, при технической поддержке самореализовываться и учиться», – говорит она.

На открытие хаба испекли торт с символикой женской организации

Теперь, не покидая своего поселка, можно «посетить» Пенсионный фонд и социальные службы, получить консультацию врача и юриста, оплатить коммунальные услуги, освоить новую профессию или открыть свой бизнес. А еще пообщаться с помощью «вайбера» и «скайпа» с близкими, если эта технология для кого-то была недоступна.

Постепенно населенные пункты прифронтовой зоны возвращают себе нормальную жизнь, говорит координатор проектов мариупольской ассоциации женщин «Берегиня» Валерий Шарамко.

«Крыша на амбулатории перекрылась, окна поменялись. Через год Красный Крест зашел – сделал внутри всю амбулаторию. Перекрыли спортивную школу, 900 квадратов, своими силами. В этом году ремонт закончили, зал, душевые. Вот так понемножку какое-то движение вперед, к лучшему качеству жизни, к относительной, но безопасности. Я не буду сейчас говорить о линии разграничения и войне, но когда человеку комфортнее жить, он чувствует себя в безопасности», – говорит он.

Уже сейчас в прифронтовых поселках выращивают птицу, овощи, зелень и ягоды, варят сыры, продают все это в торговых центрах Мариуполя и Волновахи, вышивают и вяжут, устанавливают детские площадки. Открывают магазины, кондитерские, мини-пекарни, автомастерские, парикмахерские и маникюрные салоны.

Вместе с качеством жизни в селах постепенно меняются и люди, рассказывает активистка Мирненской организации «Мирный рассвет» Марина Кривая. «Мы научились не только работать руками, мастерить и вышивать картины. Мы научились петь, мы научились танцевать. Оказалось, мы разноплановые люди. И вы знаете, мы научились дружить. Самое интересное, что от нас не уходят, к нам приходят». – рассказывает она.