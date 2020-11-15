Эксперт пояснил, в каком случае может сработать накопительная пенсионная система

Накопительная пенсионная система в Украине сработает при условии, что будут применяться в том числе и валютные накопления. Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Накопительную пенсионную систему в Украине правительство планирует внедрить с 2022 года. Но и сейчас многие работающие откладывают себе на старость, например, в виде банковских депозитов. «Действительно, очень много разумных украинцев, которые держат деньги на депозитах. Для понимания: это на сегодняшний день 10 млрд грн в валюте и примерно 200 млрд гривен. Так что украинцы разумные. Другое дело, что они говорят – так, а зачем я тогда плачу Единый социальный взнос (ЕСВ), давайте я его не буду платить, а сам накоплю на пенсию», – сказал экономический эксперт.

Он обратил внимание, что на сегодняшний момент украинцы на депозитах откладывают примерно 50% в гривне, 50% – в валюте. «Если не будет валютной оговорки в накопительной пенсионной системе, то она не сработает. Потому что накапливать в гривне – рискованно. А если половину денег конвертировать в валюту и в американские государственные ценные бумаги, то сработает. Тогда через 10, 20, 30 лет в любом случае (даже если курс будет 120-200 грн за доллар) вы сможете валюту и ценные бумаги продать», – считает Охрименко.

В качестве подтверждения своей мысли он отметил, что в России и Казахстане запустили накопительную пенсионную систему без учета валюты – и это не сработало.

Напомним, Кабмин настаивает на ускорении принятия закона, который позволил бы внедрить с 2022 года накопительную систему. Для этого планируют создать негосударственные пенсионные фонды. На первых порах предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель). Чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – Единый социальный взнос (ЕСВ) – на те же 2%.

Затем отчисления в накопительный фонд должны стать 4% (2/2), а со временем дойти до 7%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «NewsOne»